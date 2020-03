Napoli, armati di coltello alle Case Nuove: due giovani denunciati dalla polizia

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno notato in via Michelangelo Ciccone (Case Nuove) due persone che, alla vista della volante, hanno tentato di allontanarsi. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati rinvenendo loro addosso due coltelli a scatto della lunghezza di 16 cm. G.S. e V.G., napoletani di 30 e 21 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionati per inottemperanza alle prescrizioni del D.L. 25 marzo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA