Napoli: in auto armato di coltello, ​denunciato dalla polizia

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso Arnaldo Lucci un’auto con a bordo due persone trovando il conducente in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di 16 cm. L’uomo, un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato, insieme al passeggero, per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

