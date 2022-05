Napoli, controlli dal centro storico a Porta Nolana: 11 persone fermate

Stamattina i nibbio dell’ufficio prevenzione generale e i motociclisti della polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, a Forcella, a Porta Nolana e nelle strade limitrofe dove sono state identificate 11 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllati 7 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro per guida senza patente.

In particolare, gli operatori in via Silvio Spaventa hanno denunciato una persona per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio, mentre in vico IX Duchesca e nelle vie Alessandro Poerio, Duomo e Ignazio Ciaia hanno rimosso 10 veicoli abbandonati.