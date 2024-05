Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e l’ausilio della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 78 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e controllati 42 veicoli.

APPROFONDIMENTI Napoli, spaccio a Porta Capuana: 40enne arrestato Napoli, droga nascosta in un altarino votivo Napoli, scippa turista a bordo di uno scooter: arrestato 44enne

Infine, gli operatori hanno denunciato tre persone, di cui una per accensione ed esplosioni pericolose, un’altra per favoreggiamento personale, mentre la terza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.