Finto carabiniere sperona l'auto ​della polizia: inseguito e arrestato nel Napoletano

Stamattina gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato una persona a bordo di un’auto all’interno dell’area di servizio San Pietro ubicata sul Ramo C dell’autostrada A/1, trovandola in possesso di alcune uniformi dei Carabinieri. L'uomo ha sostenuto di essere un Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri ma i poliziotti hanno accertato la falsità di tale affermazione e lo hanno invitato a seguirli con il proprio veicolo presso i loro uffici, ma, durante il percorso, il soggetto ha speronato l’autovettura di servizio e si è dato alla fuga.

Ne è nato un lungo inseguimento che si è concluso, dopo aver speronato altre due volte l’autovettura di servizio, in via Enrico Berlinguer ad Afragola all’interno dei parcheggi di un centro commerciale. Leonardo Ciccarone, 58enne di Alberobello con precedenti di polizia, è stato arrestato per usurpazione di titoli o di onori, lesioni personali, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.