Furto durante un trasporto valori, poliziotti napoletani presi in Croazia

Due poliziotti in servizio a Napoli e un carabiniere sono stati arrestati al confine tra la Croazia e la Slovenia, dalla Polizia Croata, con l'accusa di furto. I tre rappresentanti delle forze dell'ordine italiani, secondo quanto si apprende, sono stati bloccati dalla Polizia di Buje, mentre erano intenti a superare il confine con l'Italia. Il provvedimento eseguito dalla polizia croata riguarda complessivamente otto persone. Al momento non si conosce la dinamica del furto in questione che, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto durante un trasporto di contanti di ingente valore.

