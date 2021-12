Napoli, immigrato clandestino aggredisce i poliziotti in via Toledo: denunciato

Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo hanno notato due uomini discutere animatamente e li hanno fermati.

Uno dei due, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro di loro fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato. L’uomo, un 24enne della Costa d’Avorio irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.