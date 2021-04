Ischia, lancia oggetti dalla finestra cercando di colpire i passanti: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Morgioni per la segnalazione di un uomo che stava lanciando oggetti dalla finestra di casa sua tentando di colpire i passanti. I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati nell’abitazione ed hanno trovato l’uomo che ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro di loro fino a quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. Raffaele Ballirano, 23enne ischitano sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato, è stato arrestato per resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e getto pericoloso di cose.

APPROFONDIMENTI L'ABUSIVISMO Ischia: tampone negativo per la proprietaria, scatta la demolizione... L'OPERAZIONE Controlli anti-Covid a Ischia, spacciatore ​inchiodato dal fiuto... LA SCOPERTA Ischia: nascondono la droganel giardino, due denunciati