Napoli, polizia municipale in campo: controlli e sanzioni

Gli agenti della polizia municipale, Unità Operativa del Vomero, svolgendo ispezioni a campione in esercizi pubblici della zona hanno accertato e sanzionato 11 violazioni per ingombri irregolari, poiché eccedenti lo spazio concesso oppure perché del tutto privi di titolo autorizzativo. Multa ai sensi del Codice della Strada anche per un passo carrabile di via Bernardo Cavallino, creato ed utilizzato senza titoli e senza il pagamento del canone. Dalle numerose verifiche sono scaturiti accertamenti per diverse altre infrazioni: per il conferimento irregolare di rifiuti; per l'esposizione di prodotti alimentari non confezionati agli agenti atmosferici inquinanti; per l'illecita installazione di tende solari o di tabelle pubblicitarie.

Sullo stesso itinerario sono stati controllati e multati anche tre commercianti ambulanti abusivi, ai quali è stata sequestrata la merce esposta per la vendita, ed un cantiere edile in via Giambattista Ruoppolo che, per la sua attività di lavoro, aveva installato un montacarichi elettrico senza autorizzazione. Per il presidio di sicurezza e le attività di prevenzione in piazza Garibaldi - operazioni finalizzate anche ad impedire lo svolgimento dei mercatini abusivi di indumenti e materiali usati - la Municipale, informa il Comune, ha impiegato 3 pattuglie automontate con 9 operatori, che hanno assicurato il monitoraggio dell'area fino alle ore 24. Sono stati effettuati controlli di polizia stradale lungo le principali direttrici del traffico della movida, in via Coroglio ed in piazza Bagnoli, nelle strade del Vomero - in via Aniello Falcone, in via Gian Lorenzo Bernini ed in via Bernardo Cavallino - , nonché lungo la litoranea da piazza Sannazaro fino a piazza Municipio. Nel corso di queste attività, rende noto il Comune, sono stati elevati 142 verbali di sosta, con la rimozione di 51 veicoli, ed effettuati posti di controllo con particolare attenzione alle vetture utilizzate per il trasporto di merci ed ai veicoli con targa straniera, operazioni a cui sono conseguite sanzioni per guida senza patente e per mezzi privi di copertura assicurativa o non sottoposti alla revisione periodica per l'idoneità tecnica.