Napoli: parcheggiatori abusivi denunciati dalla polizia, scatta l'ordine di allontanamento

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Carriera Grande una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato e denunciato -si tratta di un 46enne napoletano con precedenti di polizia - poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’illecita attività e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre, in piazza del Carmine hanno denunciato un55enne napoletano con precedenti di polizia poiché stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato un ordine di allontanamento.

In serata, inoltre, la volante del Commissariato e un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno notato in piazza del Carmine un gruppo di persone che stavano confabulando tra loro e che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente.

I poliziotti hanno bloccato un 44enne napoletano e lo hanno denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di due documenti di riconoscimento, intestati ad altre persone, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

