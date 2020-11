Napoli, cavallo di ritorno per una borsetta: uno dei malviventi ha 15 anni

Una donna si è recata presso gli uffici del Commissariato Dante per denunciare il furto della propria borsa avvenuto all’esterno di un bar di piazza Bellini da parte di due giovani a bordo di uno scooter che, poco dopo, l’hanno avvicinata chiedendole 150 euro per la restituzione.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno rintracciato i due malviventi, entrambi napoletani, M.S., 22enne con precedenti di polizia, ed un 15enne; mentre il primo è stato sottoposto a fermo di P.G per furto, ricettazione ed estorsione, il minore è stato denunciato per gli stessi reati.

Ieri mattina, dopo l’udienza di convalida, nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

