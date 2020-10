Ragazzo russo bloccato in piazza Garibaldi: aveva il divieto di ritorno a Napoli

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Garibaldi una persona che, alla loro vista, si è allontanata velocemente per eludere il controllo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il giovane, N.S., un 23enne russo con precedenti di polizia, sottoposto alla misura del divieto di ritorno per 3 anni nel Comune di Napoli, e lo hanno denunciato per inottemperanza al provvedimento.

