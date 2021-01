Napoli, nascondevano in casa 1500 stecche di sigarette di contrabbando: uomo in arresto, donna denunciata

Stamattina gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo in vico Pergola all’Avvocata (borgo Sant'Antonio Abate) presso l’abitazione di un uomo e una donna.

I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto numerosi scatoloni, contenenti 1534 stecche di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di 306,6 kg. Giovanni Fraumeni, 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, mentre la donna, L.S., 63enne napoletana, è stata denunciata per lo stesso reato.

