Napoli, peruviano bloccato in via Tasso ​in sella a uno scooter rubato

Gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Tasso una persona a bordo di uno scooter.

Il giovane è stato trovato in possesso di una bustina contenente marijuana; inoltre, hanno accertato che il motoveicolo era stato rubato lo scorso mese di novembre in via Domenico Soriano.

Un 19enne peruviano irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato per ricettazione, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, lo scooter è stato restituito al proprietario.