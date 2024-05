Due poliziotti del commissariato San Paolo, liberi dal servizio, mentre percorrevano via Marco Aurelio all’angolo con via Cinthia per recarsi a lavoro, hanno notato un soggetto che, alla vista di una volante che stava transitando in quel momento, si era dapprima accovacciato dietro una vettura parcheggiata per poi tentare la fuga.

APPROFONDIMENTI Napoli, 8 chili di droga: arrestato 42enne Incidente a Napoli, morto 16enne a Scampia Napoli, guardie giurate aggredite e minacciate con fucili alla stazione della metropolitana: sottratte due pistole

I poliziotti, dopo essersi qualificati, hanno raggiunto e bloccato l'uomo trovandolo in possesso di 4 involucri di hashish del peso di 31 grammi circa e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato, un 28enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.