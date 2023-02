Napoli, poliziotti salvano una 99enne: aveva tentato il suicidio

Una 99enne napoletana ha tentato di lanciarsi dal terzo piano di una palazzina nel cuore della Sanità ma la sua storia, si è invece conclusa con il lieto fine. La nonnina che non mangiava da alcuni giorni, era da tempo piombata in uno stato di depressione e solitudine che riusciva a dimenticare solo quando qualcuno si recava a farle visita.

Domenica, in preda al male di vivere che dopo il Covid non l’aveva più abbandonata, l’anziana ha pensato di compiere l’insano gesto ma fortunatamente l’intervento di alcuni condomini ha impedito che si lanciasse nel vuoto e la staffetta di due pattuglie della polizia di Stato, ha salvato la vita della nonnina.

Fin dalle prime ore dell’alba, subito dopo il tentativo di suicidio, nell’abitazione della 99enne in vico Cangiani Santa Maria Antesaecula, gli uomini del Commissariato di polizia “Dante” hanno assistito e fatto compagnia alla vecchina per evitare di lasciarla sola e cercare di rintracciare qualche parente.

I poliziotti della volante “Como Dante 11” hanno cucinato un pasto caldo per la vecchina che non si nutriva da alcuni giorni e si sono trattenuti in casa sua fino a che non hanno rintracciato un nipote, residente fuori Napoli. che ha raggiunto l’anziana e a cui la donna è stata affidata. Prima di andare via, i poliziottidella volante "Como Dante 11" hanno promesso alla nonnina di tornare a trovarla con una torta il giorno del suo centesimo compleanno, i primi di aprile.