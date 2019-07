Sabato 27 Luglio 2019, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un poliziotto libero dal servizio ha arrestato per furto Gennaro Polverino, già noto alle forze dell’ordine e bloccato in piazza del Gesù mentre discuteva animatamente con una turista tedesca che lo accusava di essersi appropriato del suo cellulare.L’uomo, 51 anni, è stato bloccato dall’agente con l’ausilio della volante del commissariato Montecalvario e del personale dell’Esercito Italiano, presente nella piazza per l’operazione “Strade Sicure”.