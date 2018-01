Bbabygang armata di catene aggredisce due ragazzini per rubare lo smartphone: fermato anche un 13enne nel Napoletano

Domenica 14 Gennaio 2018, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 13:21

In dieci, armati di catena per rapinare uno smartphone: ennesimo raid di una baby gang a Pomgiliano d'Arco. È accaduto nella tarda serata di ieri: vittime due studenti di 14 e 15 anni, circondati e picchiati dagli aggressori che li hanno derubati di un telefonino. Le vittime - medicate in ospedale e poi dimesse - si sono rivolte ai carabinieri che hanno identificato due degli aggressori, un 15enne e un 13enne, quest'ultimo non imputabile.L'aggressione è avvenuta nella villa comunale di Pomigliano d'Arco. I carabinieri di Castello di Cisterna, chiamati sul posto, hanno raccolto le descrizioni degli aggressori e poco dopo hanno rintracciato due dei componenti del branco, arrestando per rapina un 15enne incensurato del luogo e bloccando un minore di 13 anni, non imputabile, di Somma Vesuviana. Il primo era ancora in possesso di una catena con cui aveva minacciato e picchiato i due studenti. Questi ultimi, trasportati in ospedale a Nola, sono stati medicati e dimessi: entrambi hanno riportato contusioni al volto e all'addome. Sono in corso le indagini per dare un nome agli altri componenti della babygang.