Lunedì 29 Ottobre 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 10:56

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per evasione Vincenzo Guadagni, un 33enne di Pomigliano d’Arco, già noto alle forze dell'ordine. Sabato sera i militari lo hanno riconosciuto al corso Vittorio Emanuele dove stava esercitando abusivamente l’attività di parcheggiatore e, appurato anche che era in stato d’evasione, lo hanno arrestato.Guadagni, infatti, per dedicarsi all’attività di guardamacchine era evaso dai domiciliari a cui era sottoposto da agosto quando i militari lo arrestarono insieme alla fidanzata per un furto con strappo ai danni di una pensionata a cui scipparono la borsa. L’uomo è stato nuovamente portato ai domiciliari ed è in attesa del giudizio direttissimo.