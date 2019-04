Allarme furti, nel Napoletano gruppi WhatsApp contro i ladri

Mercoledì 24 Aprile 2019, 20:25

Un esposto in Prefettura ed una petizione per chiedere maggiori misure di sicurezza nel quartiere, ma soprattutto un numeroso gruppo WhatsApp per avvisare i vicini e di presenze sospette per poi allertare le forze dell'ordine. È quanto hanno deciso di fare una sessantina di famiglie di Contrada Guadagni, periferia cittadina divisa tra i comuni di Pomigliano d'Arco e Sant'Anastasia, nel Napoletano, dove i numerosi furti d'appartamento avvenuti nelle ultime settimane hanno spinto i cittadini ad 'autorganizzarsì in gruppi di buon vicinato per scongiurare «visite sgradite» anche in pieno giorno.«L'ultimo tentativo di furto - spiegano i residenti - è avvenuto venerdì scorso, durante la processione. Sono intervenuti i carabinieri, e mentre loro raccoglievano le testimonianze in una zona del quartiere, in un'altra zona, poco lontana, forse gli stessi ladri tentavano di entrare in un'altra casa. La situazione ormai è insostenibile». I residenti spiegano che pochi giorni fa, in una villetta, hanno perfino rubato le telecamere di sorveglianza privata.«I carabinieri girano spesso nella zona - sottolineano - li vediamo girare anche di notte. Ma ormai sembra che i ladri non si curino neanche della loro presenza. Bisogna fare qualcosa. Abbiamo chiesto alle amministrazioni comunali di Sant'Anastasia e Pomigliano un potenziamento della pubblica illuminazione, ed anche l'installazione di telecamere nei punti nevralgici. Ci apprestiamo a presentare un esposto alla Procura corredato delle numerose denunce di furti, e stiamo facendo anche una raccolta firme. Nel frattempo lasciamo sempre a casa qualcuno - concludono - e ci avvertiamo tra noi se sentiamo rumori sospetti provenire dalle abitazioni dei vicini, oppure se notiamo qualcuno in zona, pronti a telefonare alle forze dell'ordine per farli accorrere e arrestare questi delinquenti»