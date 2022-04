Pomigliano, nuovo raid dei vandali nella scuola Buonpensiero

Ennesimo atto vandalico nella scuola Buonpensiero di Pomigliano d'Arco: i teppisti, nell'ultimo fine settimana, hanno divelto la persiana di un'aula facendo razzia di quanto potevano e mettendo a soqquadro le aule. Parte della refurtiva non ancora del tutto quantificata, fa sapere il sindaco Gianluca Del Mastro, è stata ritrovata nello stesso quartiere 219 dove sorge l'istituto comprensivo.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Questionario sui clan proposto dal Mattino, crescono le adesioni... LA LEGALITA', L'INIZIATIVA La camorra e gli studenti, il Mattino ​va in classe: questionario... IL CASO I boss di camorra e l'omertà, le risposte choc degli...

«La notizia dell'ennesimo atto vandalico nella scuola - ha detto il sindaco - ci addolora e colpisce al cuore tutta la nostra comunità. Come amministrazione comunale stiamo terminando il cablaggio di un nuovo sistema di telecamere che riescano a monitorare con puntualità tutta la zona e speriamo che possano partire presto dei lavori per mettere in sicurezza la scuola e il lavoro degli operatori. Sul fronte delle indagini, il ritrovamento di una parte della refurtiva ci rassicura che le forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile per rintracciare i responsabili dell'inqualificabile gesto».