Una pompa di benzina è andata a fuoco a mezzanotte in via Amerigo Vespucci a Napoli. Ancora si sta indagando su come si è appiccato l'incendio che ha creato grandissima paura.



I residenti hanno chiamato subito i Vigili del Fuoco che hanno arginato il fuoco. Il fatto viene raccontato sulla pagina fb "Insieme facciamo tutto".

Ultimo aggiornamento: 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA