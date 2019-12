© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritardi e soppressioni per la circumvesuviana, serata di disagi per pendolari e turisti. Questa sera treno fermo in stazione 40 minuti e passeggeri bloccati anel comune di Pompei . È successo per la corsa partita alle 20,07 da Sorrento, arrivata già in ritardo nelle stazioni intermedie. A Pompei il convoglio si è fermato per un guasto nella fermata successiva di. Malumori e proteste dei passeggeri che hanno atteso a lungo di raggiungere la propria destinazione. Poco prima alcune corse dirette aerano state soppresse. Disservizi anche sulla linea di Poggiomarino. Intanto il treno bloccato a Pompei verso le delle 22 è ripartito verso Napoli, sbloccando anche gli altri convogli fermi nelle stazioni.