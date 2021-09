Pompei: scarichi abusivi nel Sarno, sequestrata lavanderia industriale

La Polizia Metropolitana di Napoli, diretta dal Comandante Lucia Rea, ha reso noto che stamattina è stata sequestrata una lavanderia industriale priva di alcune autorizzazioni, in località Messigno a Pompei, che scaricava acque reflue nel fiume Sarno. «Il sequestro odierno si legge in una nota - si inserisce nell'attività investigativa condotta sul fiume Sarno dalla Procura di Torre Annunziata, diretta dal Procuratore Fragliasso. Gli uomini e le donne che hanno operato il sequestro, coordinati dal Comandante della Polizia Metropolitana e dal Comandante della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, hanno riscontrato una situazione raccapricciante .L'azienda attraverso un bypass le acque reflue scaricava, senza depurazione in fogna bianca e da qui direttamente nel fiume Sarno».



