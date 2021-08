Napoli, il pompiere stroncato dal Covid a 46 anni «non era vaccinato»

A dare ufficialmente la notizia via Twitter i vertici dei vigili del fuoco - il capo Dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo Guido Parisi. «Vigile del fuoco e maratoneta, - scrivono on line - il nostro Maurizio Femina, 46 anni, ha lottato per mesi. Ieri sera ha perso la battaglia più dura contro il Covid-19. Alla sua famiglia, e ai vigili del fuoco del comando di Napoli, il nostro cordoglio».

