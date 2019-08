Napoli, spuntano ponteggi nel cimitero dei colerosi di Barra: verifiche su lavori non autorizzati

Lunedì 26 Agosto 2019, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operai a lavoro nel cimitero dei colerosi di Barra, nella periferia orientale di Napoli. Non si tratta di interventi di riqualificazione predisposti dall'amministrazione comunale per il bene pubblico ma di persone che lavorano alla facciata dell'edificio confinante col camposanto. Una impalcatura è stata installata all'interno del cimitero per eseguire interventi alle finestre e per installare degli impianti per l'aria condizionata.Il dubbio sulla correttezza degli interventi è venuto al cittadino che ha notato il ponteggio e la presenza di due operai a lavoro all’interno mentre l'ingresso del cimitero è sbarrato come sempre negli ultimi anni. Una circostanza alquanto anomala alla quale si aggiunge anche la presenza di una scaletta appoggiata al muro perimetrale del camposanto probabilmente usata dai lavoratori per entrare nel bene comunale.A segnalare la situazione alla polizia municipale di Napoli è stato Marco Sacco, presidente dell’associazione “Voce nel deserto” che da anni si batte per la riconsegna del bene pubblico alla collettività insieme al comitato civico di San Giovanni a Teduccio. Una pattuglia della polizia municipale è stata inviata in Cupa vicinale San'Aniello per effettuare un sopralluogo e verificare la correttezza di tutti gli interventi in essere a partire dalla presenza dell’impalcatura e di due uomini all’interno, così come dimostra il video girato dall’attivista Sacco.