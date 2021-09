Napoli, clandestino africano arrestato per furto auto ai Ponti Rossi

Ieri pomeriggio, su disposizione della centrale operativa, gli agenti del commissariato San Carlo Arena e dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Cupa Macedonia per la segnalazione di una rapina. E.K., 22enne del Gambia irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che alla loro vista ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Hanno accertato che il malvivente, poco prima, aveva rubato alcuni attrezzi da giardinaggio e un furgone parcheggiato nel cortile di uno stabile e, una volta scoperto dalla proprietaria, l’aveva minacciata per tentare la fuga. Il veicolo e gli attrezzi sono stati restituiti alla vittima.