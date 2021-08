Napoli, tenta di rubare la marmitta di un’auto ai Ponti Rossi: arrestato 39enne

Stamattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Santa Maria ai Monti per la segnalazione di un furto d'auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un uomo disteso sotto un'autovettura dalla quale stava tentando di asportare la marmitta con un “seghetto elettrico a gattuccio”. L'uomo, alla vista delle forze dell'ordine, ha subito tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato e ammanettato. Luigi Luongo, 39enne napoletano già con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato.