L'area giochi nel parco comunale fratelli De Filippo di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, è chiusa da tempo. Durante il periodo natalizio il maltempo ha provocato il cedimento di un pesante albero che giace ancora sul prato. Pioggia e vento delle settimane scorse lo hanno letteralmente sradicato dal terreno.

La condizione di pericolo ha determinato, dunque, l'inibizione dello spazio, negato ai bambini e ragazzini del quartiere di Napoli Est. A distanza di tanti giorni nessuno ha ancora rimosso il tronco e i rami del pino che creano pericolo. Intanto c'è chi ne ha approfittato: qualche giorno fa, infatti, un cittadino si è intrufolato nello spazio di proprietà del Comune di Napoli, scavalcando la recinzione in metallo, e ha portato via una parte della legna dell'albero.

LEGGI ANCHE «Sono tuo nipote in difficoltà» ​ma truffava anziani: preso nel Napoletano

La circostanza del crollo è stata segnalata agli organi preposti ai quali spetta l'onere di rimuovere il pericoloso albero. Senza questo intervento non si potrà restituire l'area giochi ai numerosi giovanissimi che, specie nel fine settimana, si divertono insieme ai propri genitori e amici tra altalene e scivoli.

Accanto allo spazio per bambini c'è l'orto urbano. Oltre uno spazio antistante, perlopiù pavimentato, c’è ancora una buona parte della villa comunale di Ponticelli negata ai cittadini per la mancata manutenzione da tantissimi anni. Per questa occorreranno pesanti interventi di pulizia per renderla nuovamente fruibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA