Ponticelli, arrestato per furto di 4 giunti per ponteggio e 5 bobine termo isolanti

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per furto aggravato Raffaele Del Gatto, 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

La segnalazione di furto arriva in piena notte al 112. Sono quasi le 3 e, dopo pochi minuti, la gazzella arriva nel cantiere edile di via L. Piscettaro 49 del quartiere Ponticelli.

L’uomo, bloccato dai militari, ha tra le mani una busta nera in cellophane al cui interno c’erano quattro giunti per ponteggio e cinque bobine termo isolanti. La refurtiva è stata restituita, mentre il 45enne è in attesa di giudizio.