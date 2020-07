Task force sicurezza a Ponticelli e Barra: due arresti, quattro denunce e multe per 41mila euro

Due arresti, quattro denunce, 140 veicoli controllati, 240 le persone identificate (70 delle quali già note alle forze dell'ordine) e contravvenzioni per 41mila euro: questo il bilancio dei controlli eseguiti nei quartieri Barra e Ponticelli di Napoli, dai carabinieri della compagnia di Poggioreale insieme con i militari del Reggimento Campania e dei Motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli.

LEGGI ANCHE Aversa, imprese e assunzioni fittizie per le indennità di disoccupazione: 662 denunciati

I carabinieri hanno arrestato - in esecuzione di provvedimenti emessi dal Tribunale di Napoli - un 35enne di via Stadera e un 31enne di via Miccoli. Il primo dovrà scontare 2 anni di detenzione domiciliare perché colpevole di aver perpetrato vari furti aggravati. Il 31enne era destinatario di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria per reati in materia di tutela del lavoro commessi in Bologna e dovrà scontare altri 2 mesi di detenzione domiciliare: se ne riparlerà a estate terminata. Pugno duro per i parcheggiatori abusivi, i carabinieri ne hanno denunciati 2 che son stati beccati - recidivi - in via Santa Maria del Pianto. Particolare attenzione su Ponticelli da parte della locale Stazione con l'ausilio dei motociclisti in ambito «educazione stradale»: ben 28 le contravvenzioni al codice della strada elevate per un importo complessivo di 41mila euro.

Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA