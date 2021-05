Napoli, la strategia del terrore a Ponticelli: attentati ​con le auto a noleggio

Auto a noleggio per colpire i rivali della cosca De Martino. Era questa la strategia utilizzata dagli uomini del cartello De Luca Bossa-Minichini-Casella per compiere attentati e raid armati nel cuore del territorio controllato dai ras del rione Fiat. Una strategia apparentemente vincente che in realtà si rivelerà fallimentare a causa di una serie di errori e incompetenze che porteranno alla cattura di tre affiliati al sodalizio accusati di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati