Fosse non ricoperte, tombe danneggiate e divelte, verde non curato. Uno spettacolo orrendo nel cimitero comunale di via Argine a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Situazioni gravi che si registrano da diversi mesi.

Se non bastasse tutto ciò a peggiorare le condizioni di sicurezza e il decoro del camposanto basta guardare l'ultimo episodio: la guaina bituminosa “dimenticata” nel giardinetto accanto ai loculi e alle fosse dei defunti. Il materiale di risulta resta a terra da diversi giorni e nessuno, finora, l'ha recuperato. Da sottolineare il fatto che non ci sono attualmente cantieri aperti all'interno del camposanto di via Argine.



Appena pochi mesi fa, ad agosto scorso, gli operatori dell'Asìa Napoli erano intervenuti nel cimitero di Ponticelli per rimuovere inerti, ingombranti e altri rifiuti indifferenziati. Uno sforzo incredibile da parte della municipalizzata del Comune di Napoli in diversi cimiteri cittadini rispetto a una «una enormità lasciata da irresponsabili che hanno pensato esclusivamente al decoro dei loro cari defunti comportandosi con disprezzo verso tutti gli altri», così come stigmatizzato dall'assessore con delega ai cimiteri.

Se il decoro è ormai un miraggio a preoccupare sono, in particolare, le condizioni dei diversi giardinetti. Sono numerose, infatti, le fosse svuotate e non colmate col terreno. In molti casi sono state “tappate” con materiale di fortuna, come legno e barre in metallo. Diverse tombe risultano danneggiate dal maltempo delle settimane scorse e non curate. Abbandonate anche diverse cappelle.

Una circostanza più volte denunciata dai residenti. In molti casi a intervenire sono i parenti dei defunti stanchi di fronte all'assenza di interventi.

