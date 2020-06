Napoli: Comune assente, i cittadini rimuovono erbe e rifiuti dalle strade

Fuori da qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia ordinaria via Vicinale Lettieri a Ponticelli, quartiere nella periferia est di Napoli, è di nuovo pulita solo grazie al lavoro dei residenti. Venute meno le restrizioni del lockdown gli attivisti del comitato civico via Lettieri e quelli dell'associazione culturale Renato Caccioppoli si sono riorganizzati per ridonare decoro alla zona.



Il problema principale su cui hanno lavorato in queste ore è quello dell'erba che era ricresciuta rigogliosa impendendo l'utilizzo del marciapiede e in parte anche della carreggiata. Utilizzando un decespugliatore e altri attrezzi è stato possibile rimuovere il verde infestante mentre sono stati fatti prelevare gli ingombranti che erano stati depositati nel corso di queste settimane.

Risolta la pesante situazione di degrado dei mesi scorsi, dovuta al continuo sversamento di "monnezza" sulla carreggiata, la necessità di ulteriore pulizia è emersa non solo per rispondere a una mancanza di interventi da parte degli organi preposti ma anche per sensibilizzare i cittadini della zona alla cura e al rispetto del proprio quartiere. Dalla necessità di raccogliere le deiezioni canine a quella di utilizzare le isole ecologiche o il servizio di ritiro ingombranti dell'Asìa Napoli: suggerimenti che potrebbero sembrare banali ma indispensabili a mantenere quest'area del quartiere Ponticelli in condizioni igieniche accettabili per chi ci risiede così come per chi la attraversa quotidianamente.

«Ancora una volta abbiamo messo il cuore oltre gli ostacoli rimboccandoci le maniche e sporcandoci le mani» dice Antonio Martinelli, presidente dell'associazione culturale Renato Caccioppoli. «Ponticelli merita sicuramente più attenzione dalle istituzioni comunali, noi cittadini vogliamo dare un contributo integrativo positivo alle istituzioni ma non di certo sostituirci ad esse, altrimenti il nostro sforzo è vano» sottolinea Martinelli.

Per questa come per molte altre zone di Ponticelli emerge la necessità di un adeguato servizio di raccolta differenziata. Su questa strada sono posizionati diversi cassonetti dell'indifferenziato all'interno dei quali si sversano tutti i rifiuti senza alcuna separazione dei materiali. Situazione identica a poche decine di metri, ovvero in via Luigi Crisconio dove quotidianamente si crea una discarica a ridosso dei cassonetti e delle case popolari a causa dell'ammasso di cartoni, ingombranti e altro materiale non differenziato correttamente. Residenti e commercianti non rispettano le misure per il corretto conferimento dei rifiuti.

Ci saranno altre iniziative per completare il lavoro in via Vicinale Lettieri: lo spiega Emilia Neri, portavoce del comitato civico della zona che da anni segue la vicenda di questa strada che collega il centro storico di Ponticelli a via Maria Malibran, strada su cui insiste il parco comunale fratelli De Filippo e che, due volte a settimana, ospita un'area mercatale all'aperto attirando centinaia di persone. Ciò che è essenziale, secondo la volontaria, è sensibilizzare le persone e unire la forza tra le realtà esistenti sul territorio.

Intanto in via Decio Mure Console Romano a Ponticelli diverse realtà insieme all'associazione TerradiConfine e al presidio Libera hanno recuperato gli spazi verdi dedicati alla memoria di Ciro Colonna, vittima innocente della camorra, di cui il 7 giugno ricorre il quarto anniversario dalla scomparsa. L'impegno della famiglia e della comunità è forte per ricordare il 19enne di Ponticelli al quale è stato simbolicamente intitolato anche il complesso che nascerà a pochi passi nell'edificio di una ex scuola del quartiere.

