Prima gli hanno chiesto gli interessi, di quelli che ti tolgono il sonno e ti costringono a vivere in apnea. Poi, quando lo scenario è apparso chiaro, sono passati alle vie di fatto, utilizzando le vie di sempre: «Uscite dalla casa, lasciate le chiavi e i mobili, portate le vostre cose e andate via. La zona è nostra. Questa zona è nostra». Parole minacciose, che sanno di camorra, secondo un copione che sa di già visto, almeno da queste parti. Siamo a Ponticelli, in uno dei lotti di case popolari, dove si è consumata l’ennesima estorsione dal metodo mafioso. Questa volta però ad essere preso di mira non è un negozio, un esercizio commerciale, ma un domicilio privato.

La camorra ha bussato alle porte di una casa, di una abitazione dove risiedono due genitori con i figli. Sono loro i destinatari delle minacce a sfondo estorsivo, tocca a loro lasciare la casa nella quale hanno vissuto fino a quel momento, tocca a loro consegnare le chiavi e andare via dalla zona. Un copione che è stato ricostruito nel corso di una denuncia spedita alla Dda di Napoli (inchiesta condotta dai pm Rossi e Raimondi), che tiene insieme più ipotesi di reato. Ad essere preso di mira è un imprenditore locale, che da anni gestisce una ditta di pulizie. Siamo nei mesi del covid, quando la sua attività fa registrare uno stop temporaneo (di fronte alla paralisi del lavoro nelle aziende in cui prestava servizio), al punto tale da rendere nessario un ricorso al credito.

Una frontiera pericolosa che lo avvicina a soggetti in odore di camorra, che gli prestano soldi a strozzo. Passano gli anni, la sua attività sembra essersi ripresa, ma gli interessi da pagare sono sempre maggiori rispetto agli introiti grazie alle commesse quotidiane.

Una situazione che diventa insostenibile, anche alla luce delle minacce che gli vengono indirizzate: «Lavori con i soldi nostri - è il refrain - devi dare tutto a noi». Una realtà insostenibile, come più volte l’imprenditore ha provato a far capire ai propri interlocutori, fino a quando davanti agli occhi del manager si materializza un epilogo che sembra scontato. Si avvicinano due soggetti del quartiere e gli danno l’aut aut: «O ci dai gli interessi o lasci la casa. La casa è nostra, ci serve».

Usura e estorsione aggravata dai metodi camorristi, quanto basta a spingere l’imprenditore a sporgere denuncia. Decisivo da questo punto di vista il lavoro svolto da Sos impresa, presieduto da Luigi Cuomo (una vita spesa sul fronte dell’antiracket), il cui ufficio legale è coordinato dal penalista Alessandro Motta. C’è un’indagine in corso, si lavora per identificare mandanti ed esecutori delle minacce finali, ma anche per colpire la gestione di prestiti a strozzo nel quartiere di Napoli est. Inchiesta che punta i riflettori nei confronti di una organizzazione radicata da almeno quindici anni nella zona della periferia est, a dispetto delle condanne incassate in questi anni. Verifiche su alcuni soggetti che potrebbero essere cresciuti sotto il profilo criminale all’ombra della cosca dei De Micco, una organizzazione familiare nata all’indomani dello sfaldamento del clan Sarno di Ponticelli. Ed è un filone noto, quello delle case popolari. Parliamo di alloggi che appartengono al Comune, beni dello Stato che da tempo vengono gestiti dalla camorra locale.

Una frontiera che riemerge nel corso delle indagini della Dda di Napoli, in questo periodo impegnata a verificare presunte collusioni tra soggetti legati alle istituzioni locali (a partire dalla Municipalità e al parlamentino di quartiere) e i clan radicati sul territorio. Ora la denuncia dell’imprenditore è al vaglio degli inquirenti, che hanno ricostruito una sorta di sistema che si è già abbattuto sulla vita di altre persone, di altre famiglie, di altri imprenditori. Si parte dai soldi prestati, con un monte interessi che si fa via via sempre più alto. Poi si arriva a pretendere la casa. Il tutto in assenza di controlli da parte dello Stato. Come è noto le case popolari sono gestite grazie a una graduatoria regionale, che viene di volta in volta aggiornata sull’onda della collaborazione degli enti locali. In alcuni contesti rionali, però, la gestione risulta problematica, grazie a un sistema di copertura formale che si avvale del contributo di soggetti insospettabili. È il caso delle volture che consentono passaggi di mano di un bene pubblico da una famiglia all’altra, che - il più delle volte - nascondono pressioni e violenze condotte nei confronti dei legittimi assegnatari dei beni pubblici. Ora si lavora sulla storia di un manager costretto a consegnare al clan soldi e beni e che si è deciso a rivolgersi a Sos impresa di fronte anche al rischio di perdere il tetto di sempre.