Napoli Est: azienda di trasporti sotto racket, preso estorsore del clan Sarno

Nell quartiere Ponticelli la Squadra Mobile di Napoli ha tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, Eduardo Migliaccio, 43 anni, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.



Le indagini coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno documentato una dinamica estorsiva della quale sarebbe stata vittima un’azienda di trasporti con sede nel quartiere di Ponticelli. L’indagato avrebbe avvicinato in più occasioni i dipendenti della ditta presentandosi come «un amico di Sant’Erasmo» - espressione con la quale si individuano, notoriamente, gli appartenenti al clan Montescuro, operante nella zona delle Case Nuove – affinché riferissero ai titolari dell’impresa la richiesta di un incontro.



Eduardo Migliaccio, contiguo al clan Sarno - compagine criminale per lunghi anni egemone nel quartiere di Ponticelli - annovera a suo carico precedenti per associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata e reati contro il patrimonio.









© RIPRODUZIONE RISERVATA