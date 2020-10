Due anni dopo la realizzazione della struttura, mai inaugurata e completamente abbandonata, in queste ore il Comune di Napoli sta intervenendo nella pulizia dell'area destinata alla sgambatura dei cani all'interno del parco pubblico De Filippo a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli.



Gli oltre 5mila metri quadrati di verde si presentano inErbacce, cespugli e arbusti hanno ricoperto tutti gli arredi presenti nell'area e rendono difficoltoso l'accesso. Per il massiccio lavoro di decespugliamento e di pulizia occorrono diversi operai e mezzi adeguati. Non mancano alcunitra i rovi. Inoltre, per poter rendere utilizzabile l'area cani è necessario ripristinare parte della recinzione in metallo distrutta, nei mesi scorsi, dalla caduta di un pesante albero. Questa divide lo spazio destinato agli amici a quattro zampe dall'area del parco destinata all'orto urbano. Difatti, per evitare che i quadrupedi possano invadere le terrazze coltivate è stata realizzata anche un'area-filtro all'ingresso con un doppio cancello.

L'opera nasce da un progetto del Comune di Napoli del 2011. I lavori iniziano l'anno dopo ma si interrompono presto. Si arriva al 2017 quando l’impresa aggiudicatrice rileva «talune criticità e interferenze, causa di impedimenti per l'avvio dei lavori». Viene approvata una variante che fa aumentare di circa 5mila euro la cifra iniziale, ovvero 35mila euro. L'area cani viene realizzata nei primi mesi del 2018, mai inaugurata e senza manutenzione fino all’intervento di questi giorni.

I nodi da scogliere sono due e riguardano la gestione e l'ordinaria manutenzione. L'ente comunale, che ha la competenza sull'intero parco De Filippo, non ha sufficiente personale cui affidare questi oneri. L'intenzione degli amministratori era, infatti, concedere lo spazio pubblico a un privato con apposito bando di gara. Resta difficile immaginare ordinari interventi di pulizia dell'enorme area in capo al Comune che già dimostra difficoltà nella gestione dei parchi e del verde in città. Difficile, al momento, capire chi e come aprirà ai cittadini, ma soprattutto ai cani, lo spazio nel parco di Ponticelli.

Come previsto dagli indirizzi operativi per la realizzazione di aree verde riservate al benessere dei cani - approvati con una disposizione del servizio ‘Tutela della salute e degli animali’ del Comune di Napoli a luglio scorso - deve essere sempre garantito l’utilizzo gratuito delle aree pubbliche ai cittadini e deve essere adottato un disciplinare per la fruizione delle stesse. Oltre alla manutenzione ordinaria devono essere previsti «interventi di disinfezione del terreno con prodotti indicati dal servizio veterinario pubblico della competente autorità sanitaria locale». Nell’atto è specificato che chiunque può presentare richiesta di affidamento di un’area pubblica per cani purché siano individuati un educatore cinofilo e un veterinario comportamentalista. Sono, altresì, dettagliati gli oneri a carico degli affidatari per la gestione quotidiana degli spazi.

