Napoli, orrore in famiglia: lei è innamorata, lui la picchia e la costringe a prostituirsi

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2019 14:42

Era cominciata come tante storie d’amore nate sul web ma si era trasformata in un incubo per la giovane donna caduta in trappola e piegata alla prostituzione. La relazione tra un 35enne, L.T. e la giovane vittima incontrata in una chat, sembrava tranquilla durante i primi tempi della conoscenza ma, una volta consolidata la relazione tra i due, ha avuto inizio l’incubo.La donna ha cominciato a subire violenze fisiche, verbali e richieste di denaro sempre più onerose da parte dell’uomo. Non soddisfacendo la necessità di denaro, il 35enne si era registrato su un sito online che gli consentiva di programmare incontri tra la vittima e persone sconosciute, il cui compenso veniva sempre trattenuto dal malfattore. Questa notte i poliziotti del commissariato di Ponticelli hanno rintracciato l’uomo in un appartamento a Mugnano, arrestandolo per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e sfruttamento della prostituzione e sequestrandone il coltello a serramanico che spesso usava per minacciare la compagna.Poco prima dell’arresto, gli agenti erano intervenuti in via Metamorfosi, a Ponticelli, dove avevano individuato la vittima, lche presentava diversi segni di violenza sul corpo provocati dal 35enne che, ancora una volta, aveva chiesto denaro.