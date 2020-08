Napoli, discarica abusiva a Ponticelli: le telecamere inchiodano il responsabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli e sanzioni contro le violazioni ambientali: nuovo intervento del reparto diL'attività investigativa del reparto ha permesso di individuare il responsabile di due sversamenti di rifiuti abusivi avvenuti innell'arco di tre mesi; l'uomo - secondo quanto riferito dalla Polizia municipale - utilizzava indebitamente un furgone non suo, sia per effettuare traslochi, sia come svuota-cantine. Fra i materiali abbandonati vi erano materassi, pneumatici usati, cristalli, guaine e porte in legno combuste. L'illecito è stato scoperto anche grazie alle telecamere di sorveglianza. L'uomo è stato denunciato per reati ambientali ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.Dall'assessorato alla Polizia Municipale e sicurezza urbana viene espressa soddisfazione per l'esito delle indagini: «la lotta contro l'inciviltà di pochi - si sottolinea in una nota - richiede un impegno forte e costante per neutralizzare i 'nemici della città', anche attraverso le tecnologie che abbiamo a disposizione. Un plauso spetta agli agenti della Polizia Ambientale, energici nella loro azione per il rispetto della legalità e dell'ambiente».