Napoli, Ponticelli: droga nelle case, scattano arresti e denunce

Nella mattinata di venerdì 21 aprile, gli agenti dei commissariati Ponticelli e Poggioreale, con l'aiuto dell’unità cinofila della guardia di finanza, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo nell’abitazione di un uomo in via Esopo dove hanno rinvenuto un contenitore contenente circa 5 grammi di marijuana, 3 cellulari e un trita erba.

Poco dopo, gli operatori hanno effettuato un controllo nell’abitazione di un altra persona in via Molino del Salice dove hanno rinvenuto un 124 grammi di hashish, due buste contenenti circa 250 grammi di marijuana, altre 5 bustine con circa 4,5 grammi della stessa sostanza, un coltello da cucina con la lama intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, 2 cellulari, 2 trita erba e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il primo, identificato per un 27enne della Polonia con precedenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro, identificato per un 25enne napoletano, è stato arrestato per lo stesso reato.