Far West a Napoli Est, caccia a due giovani dopo l'assalto alla polizia

Martedì 28 Agosto 2018, 08:00

Quattro colpi. I vigliacchi colgono di sorpresa la pattuglia della Polizia di Stato intenti a soccorrere un giovane al quale hanno da poco rapinato lo scooter: arrivano da una traversa, e sparano in segno di sfida. Alle spalle degli agenti. Ecco che cos'è la camorra, oggi ancor più di ieri: una banda di vigliacchi. Il fatto si consuma poco dopo l'una e trenta nella notte tra domenica e lunedì a Barra, ma poco cambia il luogo perché da Pianura al centro storico, dalla Sanità a Secondigliano la camorra è sempre la stessa cosa. Un'accolita di codardi, ed è bene scriverlo a chiare lettere. Vigliacchi e parassiti sulla pelle della città.Premeditato o casuale che possa essere stato, di certezze ce n'è una sola: il raid armato consumatosi in via delle Metamorfosi, a Ponticelli, in quella zona orientale ormai scossa da quotidiane prove muscolari esibite da bande rivali, avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Due ogive si sono conficcate infatti all'interno di altrettanti appartamenti: e avrebbero potuto colpire altri innocenti. Ricostruiamo la dinamica dei fatti. Cinque minuti dopo l'una della notte di domenica dalla centrale operativa della Questura scatta la segnalazione di una rapina consumata ai danni di un ragazzo: qualcuno gli ha puntato al volto la canna di una pistola, intimandogli di accostare e scendere dallo scooter. Una rapina. Una delle tante rapine che si registrano nel Far West Napoli. Alla nota radio risponde la pattuglia del commissariato «San Giovanni», che in pochi minuti raggiunge - in via Decio Mure - la vittima della rapina. Il giovane ha appena iniziato a riferire i particolari dell'episodio, sta spiegando che era in sella al suo Honda SH (il più «appetito» dei ciclomotori dalla delinquenza comune e organizzata) quando accade l'incredibile.