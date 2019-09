Napoli, domenica di paura a Ponticelli: appartamento in fiamme, 60enne in ospedale

Domenica 1 Settembre 2019, 13:28

Paura a Ponticelli per un incendio scoppiato in un appartamento su via Carlo Miranda. Le fiamme hanno cominciato a divampare intorno alle 10 di questa mattina al terzo piano di uno stabile al civico 187 dove si era formata anche una nube densa e scura che ha avvolto l'edificio.Molti abitanti della palazzina, compresi gli inquilini dell'abitazione dove hanno preso piede le fiamme, sono scesi in strada in preda alla paura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e l'ambulanza della postazione Loreto Mare che ha soccorso una 60enne napoletana per un malore causato proprio dallo stato di agitazione e spavento.Le operazioni dei caschi gialli hanno spento il rogo e appurato le condizioni di sicurezza dell'abitazione dove molto probabilmente, una caldaia malfunzionante aveva causato l'incendio.