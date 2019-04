Napoli: rubano sacchi di cemento dal cantiere, presi due ucraini

Martedì 30 Aprile 2019, 15:16

Gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno arrestato due cittadini ucraini, Micele Skrypezky, 62enne e Lybomur Amopiymko, 38enne, per il reato di furto in concorso.I due ucraini sono stati bloccati dagli agenti in via Mario Palermo, mentre stavano svuotando, da un cantiere edile presente nella zona, dei grossi sacchi di cemento e altro materiale edile.Alla vista degli agenti, i due ucraini hanno tentato una breve fuga, ma sono stati subito bloccati.Il materiale rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario.Il 62enne e il 38enne saranno giudicati questa mattina con il rito per direttissima.