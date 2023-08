«Non lascio Napoli Est. Non ci ho nemmeno pensato a fare domanda in un'altra zona». Valeria Pirone dal primo settembre guiderà l'Istituto tecnico tecnologico Marie Curie di Ponticelli dopo sei anni all'Istituto comprensivo Vittorino da Feltre di San Giovanni a Teduccio, una delle scuole in quartieri complessi di Napoli snobbate dai colleghi, che è finita nella lista delle reggenze. C'era lei nell'aprile del 2019 quando la camorra decise di agire all'esterno della scuola: nell'agguato fu ucciso un uomo e la foto del cadavere coperto dal lenzuolo con accanto lo zainetto di uno dei piccoli studenti fece il giro del mondo. Qualche ora dopo nel quartiere arrivò anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Pirone, non lascia Napoli Est ma la sua vecchia scuola sì.

«È stata una scelta motivata. Alla fine del mio secondo mandato triennale alla Vittorino da Feltre ho fatto domanda per una scuola superiore. Ho abbracciato a pieno quello che dice la legge sulla rotazione degli incarichi nella pubblica amministrazione, molto discussa tra i colleghi, che finora non era stata applicata per la scuola ma lo sarà dal primo settembre prossimo. Io sono favorevole, sono dell'idea che noi dirigenti dobbiamo avvicendarci, fare esperienze in contesti diversi per poter crescere e migliorare. Ho quindi fatto domanda e la scelta è stata unica e mirata».

In che senso?

«Ho inviato all'Ufficio scolastico regionale una sola domanda per l'Istituto tecnico tecnologico Marie Curie di Ponticelli. Le altre scuole nemmeno le ho considerate. Ho allegato anche una motivazione: sia per il contesto sociale, che conosco molto bene fin da quando qui ero docente, che per l'indirizzo scientifico, in cui finalmente potrò portare le mie competenze accademiche. Ho una laurea in Matematica con indirizzo Informatico, dottorato di ricerca in Finanza Matematica, e ho insegnato anche all'Università oltre che per la scuola. Dopo l'impegno a San Giovanni a Teduccio con i bambini dall'infanzia alle medie, ora c'è la sfida dei giovani delle superiori per offrirgli il massimo per entrare nel mondo del lavoro. Ma c'è un altro motivo che mi ha spinto a fare domanda al Curie».

Quale?

«Non posso non ricordare che questa è la scuola di Mia Filippone, con cui ho condiviso un progetto Pnrr per la scuola poco prima che ci lasciasse. Andare nella sua scuola, mi emoziona molto. Penserò a lei e al suo impegno ogni giorno. Se oggi il Curie ha l'80% dell'occupazione tra i suoi diplomati è merito di tutte le dirigenti che si sono avvicendate, a partire da Mia, che qui fece grandi cose».

Nei suoi sei anni alla Vittorio da Feltre ha visto molti avvenimenti tragici, tra cui l'omicidio di Luigi Mignano, crivellato di colpi mentre accompagnava il nipotino a scuola. Il Rione Villa dopo quell'episodio è cambiato?

«Poco. Da quando ci fu il maxi blitz quasi tutte le famiglie della zona sono finite agli arresti domiciliari o in regime detentivo. Quindi non si può comprendere bene la realtà, noti che c'è calma ma è solo apparente. Buona parte degli alunni vivono con un solo genitore disoccupato, ho famiglie con Isee zero, per capirci. Eppure ora sono in vacanza a Ibiza, Sharm el Sheik, Sardegna... Come possono permetterselo? Qualcuno del clan li aiuta sicuramente, quindi non si spara tutti i giorni ma la mentalità non è cambiata. A cambiare tanto invece è stata la Vittorino da Feltre: da 600 alunni in sei anni siamo passati a oltre 850. Abbiamo lavorato per educare al rispetto delle regole sia le famiglie che i ragazzi, andavo fino a casa a prendere i bambini per contrastare la dispersione scolastica, ho fatto capire alle mamme che accompagnarli in pigiama e ciabatte era un cattivo esempio. Poi ci siamo dedicati tanto all'inclusione: molti bambini non erano nemmeno certificati per le loro disabilità, i familiari non lo capivano che c'era un problema. Ora sono seguiti e a scuola ci sono tecnologie e metodi per sostenere i più fragili».

Con tutti questi obiettivi raggiunti, è dispiaciuta che nessun collega abbia fatto domanda qui?

«Mi ha molto amareggiato che la scuola di periferia spaventi ancora. La Vittorino da Feltre è una scuola dimensionata quindi nemmeno a rischio accorpamento. Un problema a cui potremmo pensare di rimediare creando gli istituti omnicomprensivi, cioè unendo scuole dall'infanzia alle superiore: sarebbe fantastico poter seguire bambini fino all'età adulta. In Campania c'è già un esempio simile a Lacedonia, spero che Ministero e Ufficio scolastico regionale pensino a questo tipo di soluzione. Intanto, il fatto che la Vittorino da Feltre sia finita in reggenza mi ha spinto a una scelta molto difficile: ho fatto domanda. Non era nei piani, sono sincera, l'impegno al Curie so che sarà molto grande. Ma una lettera di tutta la comunità scolastica che mi hanno dato nel mio ultimo giorno di lavoro mi ha commosso profondamente: gli ho promesso che avrei fatto domanda per la reggenza e così ho fatto. Non tolgo nulla a nessuno, se il direttore dell'Ufficio scolastico regionale lo riterrà opportuno la darà a me altrimenti a chi altro ha fatto domanda. In futuro vorrei però che ci andassero colleghi pronti a dedicarsi anima e corpo, qui troveranno un gruppo eccezionale. Io non sono andata via per difficoltà, qui sono stata benissimo e ho costruito grandi rapporti umani».