Uccise una zia e ne ferì un'altra: condannato a 17 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 6 Giugno 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERDETTOViviana LanzaDiciassette anni e quattro mesi di reclusione, tenendo conto dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato e di quello che la legge concede in casi di seminfermità mentale: si chiude così, con una condanna più severa di quella chiesta dalla pubblica accusa, il processo di primo grado sul massacro compiuto a Ponticelli appena otto mesi fa.Pasquale De Liguori, 39 anni, uscì di casa con un coltello nascosto nella manica della giacca, chiese a un parente un passaggio in auto per raggiungere casa delle zie e lì seminò terrore e morte. Si avventò su Rosa Vitagliano, la zia di 61 anni, e la uccise a coltellate, e poi sulla sorella della vittima, Maria, 71 anni, ferita ma viva per miracolo. Era un sabato sera. De Liguori tentò poi la fuga sui tetti ma fu fermato. Da allora è in carcere, a Poggioreale. E da ieri ha sulle spalle una condanna a diciassette anni e quattro mesi di reclusione, più altri tre anni da trascorrere in una casa di cura stabiliti come misura di prevenzione perché una perizia psichiatrica, disposta nel corso dell'inchiesta, ha accertato i problemi che hanno condizionato la sua stabilità mentale.