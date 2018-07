Raid a Ponticelli, vandalizzati i laboratori dell'Arci Movie inaugurati due mesi fa

Mercoledì 4 Luglio 2018, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grave attacco vandalico stanotte al Centro di Cultura e Animazione Giorgio Mancini, che ospita dal 1999 i Laboratori di Educativa Territoriale del Comune di Napoli a Ponticelli, gestito con grande impegno e dedizione da Arci Movie». Lo fanno sapere l'assessore alla Scuola del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri e quello al Welfare. Roberta Gaeta. I locali del centro sono stati ristrutturati con finanziamenti ministeriali e inaugurati l'8 maggio 2018. Moltissimi i danni arrecati ai computer, strumenti musicali, giochi per i bambini e per le bambine, macchine fotografiche, tavolo da ping pong sottratti ai piccoli che vivono un luogo, presidio di cultura e legalità, destinato ad attività per l'infanzia e per l'adolescenza.«Un colpo al cuore della democrazia e al progresso della nostra città. Un gesto che non fermerà le opere di educazione e di cultura che stiamo portando all'interno delle periferie per prevenire e arginare processi di emarginazione ed esclusione sociale», concludono Palmieri e Gaeta.