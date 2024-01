Si ballava, si organizzavano party per cerimonie e si faceva ricezione turistica, tutto nel parcheggio dove c’erano anche una piscina con vasca idromassaggio, una cucina e un bancone da bar. Le autorità si muovono nel contrasto all’abusivismo edilizio: è stato sequestrato ieri il Club Tortuga al civico 623 di via De Meis, nella periferia orientale di Napoli tra Ponticelli e Cercola. Gli agenti della polizia locale, unità operativa Tutela Edilizia, coordinati dal comandante, il maggiore Gaetano Vassallo, hanno sottoposto a sequestro un’area di 768 metri quadrati che risultava formalmente adibita a parcheggio, ma che ospitava un complesso ricettivo allestito per feste, cerimonie, eventi e serate danzanti anche notturne. Aveva ospitato anche corsi di salsa, il club Tortuga, di cui si trova ancora traccia online. Tutto in un parcheggio al civico 623 di via De Meis, strada a Est di Partenope, ex sede fino al 2022 - come da sito internet - del circolo Juventus official fan club Cercola (nessun legame con il sequestro). L'operazione accende però un faro su un fenomeno sempre più attuale in città: con la vocazione turistica che ha abbracciato diverse aree del centro storico, aumentano e si spargono, sul territorio dell'hinterland e nelle periferie, i luoghi di movida lontani dalla folla e dalla vetrina dei visitatori stranieri. Il rispetto delle regole, a distanza dai riflettori delle arterie principali di Napoli, è più difficile da controllare.

Il sequestro del Club Tortuga è avvenuto in esecuzione del decreto emesso dal gip di Napoli su richiesta del procuratore aggiunto della quinta sezione urbanistica Antonio Ricci e del sostituto procuratore Giulio Vanacore. Come risulta dalla nota della polizia municipale, il club è stato sequestrato per una lottizzazione materiale abusiva a scopo edilizio. Nell’area che era destinata per lo più all’uso di box pertinenziali si susseguivano feste, cerimonie ed eventi, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare - si legge nel documento - la trasformazione degli spazi era avvenuta attraverso la realizzazione di diverse opere abusive eseguite tra il 2016 ed il 2023. Costruzioni che avevano determinato un uso del suolo incompatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici e, in particolare, con l’attività edilizia finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico ricettivo che era dedito, stabilmente e professionalmente, a feste, cerimonie ed eventi serali e notturni danzanti, con conseguente aggravio urbanistico.

Secondo gli inquirenti, in via De Meis sarebbero stato portati avanti ben sette anni di abusi edilizi, dal pre-Covid fino all’anno scorso. In particolare, gli indagati avevano costruito, a livello stradale, un’area interamente pavimentata, con una piscina dotata di vasca idromassaggio. Sul fondo del lotto, c’era una struttura chiusa su tutti i lati che aveva prodotto una nuova volumetria di circa 50 mq. Quest’area è stata attrezzata con tavoli, bancone da bar e con un magazzino. Nel seminterrato, poi, c'è un’ampia porta vetrata che dà accesso a un salone di circa 80 mq, chiuso sui lati da 4 ampie porte di legno che nascondono locali di circa 22 mq ciascuno, verosimilmente impiegati come depositi - secondo gli inquirenti - spogliatoi personale e aree relax.

Non è tutto: sul fondo dell’ampia sala, sono stati edificati un passaggio che conduce alla cucina e un corridoio che dà accesso ai bagni, ai locali degli impianti e a una stanza utilizzata come ufficio. Il tutto - riportano ancora dal reparto Tutela Edilizia della polizia locale - con conseguente stravolgimento dell’assetto del territorio. Si era insomma configurato un «ostacolo alla futura programmazione territoriale, ed un carico urbanistico che necessita di un adeguamento degli standard, tramite una definitiva e permanente trasformazione del terreno destinato ad attività edilizia per espansione urbanistica a carattere pertinenziale (box auto), in un compendio produttivo per l’esercizio dell’attività imprenditoriale turistico-ricettiva».