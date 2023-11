Un presidio per Port’Alba. A lanciare l’iniziativa, per oggi alle 12.30 nella storica via dei libri, è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Borrelli, che aderirà alla raccolta firme fatta partire dagli imprenditori della strada per la salvezza dell’arco devastato. Il deputato sarà in presidio assieme «ai cittadini, muniti di manifesti e cartelli per invocare il ripristino della volta del Seicento».

Sul monumento - come ricordato più volte nel corso della campagna di stampa del Mattino - pendono reti di contenimento da troppi anni, anche se siamo nell’epicentro della Napoli del boom turistico. Un’altra manifestazione di sensibilizzazione, un altro grido di allarme per allontanare dal degrado uno dei luoghi più frequentati della città. Ma all’orizzonte c’è anche molto altro. Dal comitato di librai, editori e commercianti che, nelle scorse ore, ha redatto il “Manifesto per la Salvezza dell’Arco e di Port’Alba” arriva anche un «invito ufficiale», rivolto al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a «visitare la via dei libri a fine novembre, nel corso della tre giorni dell’Unesco a Napoli».

Sono «più di 500 in due giorni» le firme raccolte per la salvezza di Port’Alba, spiegano dal neonato comitato di attività produttive della zona. Le adesioni sono arrivate sia dal vivo (il manifesto lo si può sottoscrivere da Bar Port’Alba, Libreria Port’Alba, Libreria Langella, Fratelli Amodio, Libreria Berisio, Libreria L’Apostrofo, Libreria Bellini, Libreria Pironti N., Libreria Colonnese), sia sul Web (su change.org, titolo della petizione “Salviamo l’Arco e la Strada di Port’Alba dal Degrado”). Oggi firmerà anche Borrelli, come detto. E ci sarà un presidio civico. «I commercianti, i librai ed i residenti non si danno per vinti e lottano contro il degrado e per il ripristino dell’arco - dice il deputato - E hanno dato vita a un manifesto e a una raccolta firme per salvare Port’Alba ed il suo arco dal degrado. Insomma, è un modo per chiedere alle Istituzioni di ridare a questo luogo, simbolico della città, non un precoce tramonto ma, appunto, una nuova alba. Oggi sarò li alle 12,30 per firmare il manifesto. L’amministrazione si sbrighi e salvi anche con interventi in danno quello che è un patrimonio storico, culturale e umano della città. La città, i suoi ideali e la sua storia si stanno sgretolando e le macerie che ne derivano stanno dando vita ad un cumulo enorme, una montagna, di degrado, tristezza e rimpianti. Invertiamo la rotta. Salviamo Port’Alba e Napoli».

Nel Manifesto per Port’Alba - redatto due giorni fa dai librai e da Alfredo Mazzei di Saletta Rossa, la factory culturale che, salvo imprevisti, aprirà in primavera nei locali ex Guida dichiarati “Bene culturale dello Stato” ma chiusi dal 2013, anno del fallimento dell’ex storica attività - oltre alla battaglia per il ripristino dell’arco, c’è espressa anche l’idea di una riqualificazione complessiva della strada, con «dehors uniformi» per negozi e banchi di libri. Ed è in questo scenario che dai librai e dallo stesso Mazzei parte un appello rivolto direttamente al titolare del Mic:

«Chiediamo al ministro Sangiuliano di venire qui in visita, magari nel contesto dell’importante riunione dell’Unesco che si terrà in città tra il 27 e il 29 novembre - dicono - La sua presenza potrebbe certamente accelerare le questioni che bloccano il restauro della volta. Siamo fiduciosi che il nostro appello non resterà inascoltato dal ministro, che ha dimostrato più volte di avere a cuore le sorti del patrimonio monumentale cittadino e di tutta la nazione». La mobilitazione continua, insomma, in attesa delle decisioni della magistratura. La perizia del tribunale è attesa tra un mese e mezzo circa.