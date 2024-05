Napoli, a piazza Capuana arrestato un 24enne sorpreso con la droga

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio, hanno notato in piazza Capuana un soggetto seduto su una panchina che in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato l'uomo trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,5 grammi e 15 euro; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di un involucro della stessa sostanza del peso di circa 0,4 grammi.

Per tali motivi, il 24enne romeno con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.