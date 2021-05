Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante un controllo in vico dei Candelari presso l'abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno rinvenuto 5 involucri con 130 grammi di eroina, 1755 euro e un drone professionale.



Gianluca Saulino, 43enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.